25 июля, 14:09,
обновлено 25 июля, 14:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило от отражении на донецком направлении восьми атак ВСУ

По данным военного ведомства, потери украинской армии составили свыше 280 военнослужащих

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении успешно отразили восемь атак ВСУ, в том числе возле Белогоровки в ЛНР и Клещеевки, Марьинки в ДНР, потери украинской армии составили свыше 280 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков добавил, что "потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих", 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 8 пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 2 гаубицы "Мста-Б", 3 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. 

Теги:
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