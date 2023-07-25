25 июля, 14:12,
обновлено 25 июля, 14:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении четырех атак ВСУ

© Минобороны России

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские войска отразили четыре атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 190 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника составили до 190 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 5 пикапов, 2 гаубицы Д-20, 1 орудие Д-30, 2 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

Конашенков также отметил, что на данном направлении ВС РФ пресекли действия диверсионно-разведывательной группы, кроме того, "уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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