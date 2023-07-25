МО РФ сообщило о поражении четырех бригад ВСУ и территориальной обороны в ДНР

По данным военного ведомства, также уничтожен склад боеприпасов батальона Нацгвардии Украины

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские военные в ДНР поразили 3 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаду территориальной обороны возле Григоровки и Константиновки, уничтожили склад боеприпасов батальона Нацгвардии Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Григоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Григоровка и Спорное ДНР уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины", - сказал он.