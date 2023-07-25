МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 35 военнослужащих на купянском направлении

По данным военного ведомства, также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки составили до 35 военнослужащих на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

По его словам, также на купянском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия Западной группировки российских войск нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.