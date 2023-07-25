25 июля, 14:23
Военная операция на Украине

МО РФ: продвижение войск РФ на краснолиманском направлении составило до 4 км по фронту

© Минобороны России

По данным военного ведомства, в районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские войска в течение суток продвинулись до 4 км по фронту на краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Общее продвижение наших войск составило до 4 километров по фронту и до 2 километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника", - заявил Конашенков.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ. "В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ", - рассказал Конашенков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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