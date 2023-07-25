Миротворцы РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В российском Минобороны сообщили, что пострадавших нет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.