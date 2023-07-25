25 июля, 18:05,
обновлено 25 июля, 18:08

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам поприветствовал главу Минобороны РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства", - сказали в ведомстве. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичКНДРРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация