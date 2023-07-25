Сложности наступления ВСУ и дискуссия о вывозе зерна. Ситуация вокруг Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о корректировке из-за сложности обстановки планов наступления под Артемовском и Красным Лиманом. Ранее он признал, что украинская армия не в состоянии добиться быстрых результатов в контрнаступлении. В США отмечают, что это ставит администрацию президента Джо Байдена в затруднительное положение.

Евросоюз и Украина обсуждают альтернативные Черному морю пути вывоза зерна после прекращения зерновой сделки, рассказала представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия. В частности, рассматриваются пути через порты Прибалтики. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может воспользоваться поставками американских истребителей F-16, чтобы обеспечить новый маршрут для экспорта своей сельхозпродукции.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные на донецком направлении успешно отразили восемь атак ВСУ, потери украинской армии составили свыше 280 военнослужащих, сообщил сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил также, что на краснолиманском направлении за сутки войска РФ продвинулись до 4 км по фронту. Потери ВСУ на этом направлении составили до 190 бойцов. На остальных направлениях, где украинские силы безуспешно пытались наступать, ВСУ потеряли до 235 бойцов.

За сутки российские силы уничтожили склады боеприпасов и топлива двух бригад ВСУ в Запорожской области, поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черкасской области, а также поразили 3 бригады ВСУ и бригаду территориальной обороны в ДНР. Кроме того, в ДНР был уничтожен склад боеприпасов батальона Нацгвардии Украины, сказал Конашенков.

Он добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах.

Затруднительное положение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции вооруженных сил под Артемовском и Красным Лиманом, заявив о корректировке планов на этих направлениях из-за сложной обстановки. Ранее Сырский признал, что украинская армия не в состоянии добиться быстрых результатов в контрнаступлении.

Такое положение дел ставит администрацию президента США Джо Байдена в затруднительное положение, говорится в публикации газеты The Wall Street Journal. Медленные темпы продвижения украинских войск "снижают вероятность начала мирных переговоров в этом году и создают угрозу затягивания конфликта", отмечает издание. "Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России станет ключевым провалом внешней политики Байдена, который затмит даже вывод войск из Афганистана", - приводит газета слова эксперта аналитического центра Atlantic Council Джона Хербста.

При этом чиновники в США считают, что оценивать результаты украинского контрнаступления пока рано, поскольку ВСУ еще не задействовали все резервы, в том числе прошедшие обучение в Европе. Однако в ЕС настроены менее оптимистично, полагая, что шансов на возврат Украины к границам до 2014 года практически не осталось.

Истребители для защиты зерна

Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Черному морю путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия. Она отметила, что ЕК получила от властей Украины письмо с предложениями, которые в настоящее время обсуждаются в рамках координационной платформы с участием стран ЕС, а также Украины и Молдавии. Рассматриваются также пути через порты Прибалтики.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский отметил, что ЕС готов вывозить почти все украинское зерно - около 4 млн тонн в месяц - через так называемые коридоры солидарности. По его словам, до прекращения действия зерновой сделки 60% экспорта зерна осуществлялось через так называемые коридоры солидарности ЕС, 40% - через Черное море.

Свое видение нового зернового коридора изложил также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший, что Киев может воспользоваться поставками американских истребителей F-16. "Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <...> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор", - сказал он.

Министр также назвал неприемлемыми призывы о необходимости продлить запрет на ввоз украинского зерна, звучащие со стороны ряда государств ЕС, и предостерег от осложнения отношений между странами в связи с этим.

Пакеты помощи

Новый пакет военной помощи США Украине на $400 млн предусматривает передачу 32 БТР Stryker, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон также направит Киеву снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot. Кроме того, американские власти отправят на Украину порядка 28 млн патронов.

Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи на поддержку страны и ремонт инфраструктуры, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Замглавы ЕК Валдис Домбровскис добавил, что ЕС в текущем году предоставил Киеву €10,5 млрд. По его словам, у Украины "хороший прогресс в реализации условий" предоставления макрофинансовой помощи: страна укрепляет верховенство закона, повышает энергетическую эффективность и улучшает инвестиционный климат. Всего в 2023 году ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи обещал Киеву €18 млрд.

Штрих-код на марихуане

Украинские власти обещают жестко контролировать производство и сбыт марихуаны для медицинских целей, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она сообщила, что "медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах", где будет стоять видеонаблюдение, а каждый куст, согласно принятому закону, будет иметь штрих-код.

Наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу "этого лекарства" будет таким же, как за сбыт наркотиков, добавила вице-премьер. Лицензию на производство марихуаны будет выдавать Государственная врачебная служба, стоимость такой лицензии составит около 800 гривен (около $22).