Предприятие Ростеха с опережением графика поставило в войска ПТРК "Корнет"

Также были поставлены и ракеты к комплексам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Тульское конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) с опережением графика поставило противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" и ракеты к ним. Как сообщили журналистам в холдинге, предприятие в мае и июне досрочно выполнило гособоронзаказ на 2023 год.

"Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова в 2023 году в мае-июне досрочно выполнило государственный оборонный заказ по ряду управляемых ракет и пусковых установок ПТРК "Корнет". В настоящий момент предприятие работает по выпуску и поставкам этих изделий по опережающему графику", - сообщили там.

КБП им. А. Г. Шипунова было основано в 1927 году при Тульском оружейном заводе. Бюро является разработчиком зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь", управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", ПТРК "Корнет-ЭМ", управляемых ракет "Вихрь".

О "Корнете"

ПТРК "Корнет" предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия (в экспортной версии от -20 до +60 градусов Цельсия) и высоте от 0 до 4,5 тыс. м над уровнем моря.

"Корнет" стал универсальным ПТРК - адаптирован к любому гусеничному или колесному шасси с соответствующей грузоподъемностью. Последняя модификация "Корнет-Д1", принятая на вооружение ВС РФ в 2019 году, способна пробивать 1 150-миллиметровую броню с динамической защитой на расстоянии до 10 км. Также может поражать воздушные цели.

Комплекс находится на вооружении порядка 15 стран, в числе которых Индия, Ливия, Перу, Россия, Сербия, Сирия, Турция.