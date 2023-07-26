26 июля, 02:02
Военная операция на Украине

Группировка войск "Восток" отразила несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска

Артиллерийским огнем поражены места скопления боевиков, уточнил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" отразила за сутки в ходе специальной военной операции несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены несколько атак противника в направлении Старомайорска. Понеся существенные потери в живой силе, противник отступил", - сказал он.

По его словам, артиллерийским огнем поражены места скопления боевиков, уничтожены один танк и пикап с националистами в районе юго-восточнее Равнополя, а также буксируемая гаубица "Гиацинт" в Нескучном и минометный расчет в районе Новый Комар. 

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