Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов отметил и заслуги командира мотострелковой роты танковой бригады группировки капитана Альберта Юнусова, благодаря действиям которого за несколько суток было уничтожено более 10 бронированных машин и танков противника

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стрелок-зенитчик группировки "Восток" в ходе специальной военной операции сбил вертолет Ми-24 ВСУ из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла". Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Стрелок-зенитчик группировки "Восток" из ПЗРК "Игла" сбил вертолет Ми-24 ВСУ", - сказал он.

По его словам, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Он привел в пример командира мотострелковой роты танковой бригады группировки капитана Альберта Юнусова, который в ходе контрнаступления украинских войск осуществлял управление вверенным личным составом на одном из участков южнодонецкого направления.

"При отражении атаки превосходящих сил ВСУ профессиональные действия капитана Юнусова по распределению расчетов противотанковых управляемых ракет, гранатометных и пулеметных расчетов, а также грамотная корректировка огня артиллерии позволили за несколько суток уничтожить свыше десятка боевых бронированных машин и танков противника", - сказал Чехов.