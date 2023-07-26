26 июля, 07:46

Шойгу возложил цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне

Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены российской делегации в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что ранее глава российского оборонного ведомства возложил цветы к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в центре столицы КНДР.

Как указали в МО РФ, монумент Освобождения был воздвигнут Пхеньяне 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой. Обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - горе Моранбон, с которой открывается панорамный вид на весь город. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичКНДРРоссия
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