Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР

Глава МО РФ отметил, что эта встреча будет способствовать укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры в Пхеньяне с главой оборонного ведомства КНДР генералом армии Кан Сун Намом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян - столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях", - обратился Шойгу к своему собеседнику, его слова приводит российское военное ведомство.

Глава МО РФ подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.

Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи между РФ и КНДР по всем направлениям. "Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств", - добавил он.

Министр обороны РФ отметил, что взаимодействие двух стран укреплялось в послевоенный период. "Заходы военных кораблей, официальные визиты высокопоставленных представителей оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, подготовка кадров способствовали сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове", - сказал Шойгу. Он также подчеркнул, что КНДР - важный партнер России, с которым ее связывает общая граница и богатая история сотрудничества.