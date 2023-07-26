26 июля, 10:26,
обновлено 26 июля, 10:51

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

После него пройдет салют

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постановил провести 30 июля главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, после парада в 22:30 дать артиллерийский салют. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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"В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты отечества, постановляю провести 30 июля 2023 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", - говорится в документе.

Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством. Оказать содействие в проведении мероприятия поручено правительству Петербурга.

Датой основания русского военно-морского флота принято считать 30 октября 1696 года, когда Боярская дума по предложению царя Петра I приняла постановление о строительстве регулярного флота ("Морским судам быть").

День Военно-морского флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этот день традиционно проходят парады кораблей, военно-спортивные праздники, показы вооружения и техники флота. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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