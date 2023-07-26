Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" отметил, что российские военнослужащие уничтожили около 30 единиц бронетехники противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российские подразделения отразили начавшуюся утром атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, уничтожив около 30 единиц бронетехники противника. Об этом сообщил ТАСС председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Атаку ВСУ отбили. Они [временно] вклинились в три точки нашей обороны, но в Работино зайти не смогли. По состоянию на данный момент [14:00 мск], речь идет об уничтожении свыше 30 единиц бронетехники, две трети из них - это танки. Я говорил с нашими ребятами из трех разных подразделений. ВСУ наступали в две волны, с четырех утра предпринимали попытки наступления. <...> Это какое-то рекордное количество техники, которую бросили в атаку, - больше 100 единиц", - сказал Рогов.

По его словам, более 30 единиц бронетехники ВСУ уничтожено или лишено возможности перемещения. "Что-то стоит на местах, где-то догорает, где-то просто подбита [бронетехника], или сбежали экипажи, или погибли. В данный момент на этом участке линии соприкосновения тишина, ВСУ откатились. Не знаю, что они будут предпринимать, но наши их накрывают артиллерийским огнем - не дают провести эвакуацию", - добавил он.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что "противник с 04:00 мск попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором" российских подразделений.