26 июля, 12:08,
обновлено 26 июля, 12:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 210 военных

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Южная группировка войск отразила четыре атаки на донецком направлении, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 210 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка ДНР. В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - сказал он.

По данным МО РФ, "потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, 3 самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США". 

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