МО РФ сообщило об успешном наступлении на куземовском направлении

По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 135 военнослужащих

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Западная группировка войск проводит успешное наступление на куземовском направлении, заняты более выгодные позиции. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки потери противника составили до 135 военнослужащих. Также Вооруженные силы Украины потеряли танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.