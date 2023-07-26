26 июля, 12:09,
обновлено 26 июля, 12:17
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов 124-й бригады ВСУ в Херсонской области

По данным ведомства, противник потерял на херсонском направлении до 40 военных

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны в районе Зеленовки Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Зеленовка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Как отметил Конашенков, на херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". 

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