МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Работина в Запорожской области

По данным ведомства, еще одну атаку отразили в направлении населенного пункта Никольское

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работина. Уничтожены два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоково и Работино Запорожской области", - сказал он.

Конашенков добавил, что на южнодонецком направлении "отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области". "В районах населенных пунктов Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ", - добавил официальный представитель военного ведомства РФ.