МО РФ сообщило о продвижении на краснолиманском направлении до 3 км по фронту

Продвижение в глубину обороны ВСУ составило до 2,7 км, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении продвинулись по фронту до 3 км, продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины составило до 2,7 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до 3 км по фронту и 2,7 тыс. м в глубину обороны противника", - сказал он.