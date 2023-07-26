26 июля, 12:11,
обновлено 26 июля, 12:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о продвижении на краснолиманском направлении до 3 км по фронту

Продвижение в глубину обороны ВСУ составило до 2,7 км, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении продвинулись по фронту до 3 км, продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины составило до 2,7 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до 3 км по фронту и 2,7 тыс. м в глубину обороны противника", - сказал он. 

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