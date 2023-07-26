МО РФ сообщило о поражении пунктов управления двух бригад ВСУ в ДНР

Речь идет о 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригадах ВСУ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесли поражение 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128 районах.