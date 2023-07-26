МО РФ сообщило о перехвате семи снарядов HIMARS

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ перехватили за сутки семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кармазиновка, Золотаревка, Рубежное в ЛНР, Верхнекаменское, Евгеновка, Ямполовка, Красная Поляна в ДНР, Чумацкое и Диброва в Запорожской области.

Как указал Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5 271 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 942 танка и другие боевые бронированные машины, 1 139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 624 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 906 единиц специальной военной автомобильной техники.