Большие потери ВСУ, продление военного положения и хищение помощи. События вокруг Украины

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о больших потерях, понесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе неудачных атак во вторник и среду. По его словам, только на ореховском направлении ВСУ потеряли более 100 военнослужащих и свыше 30 единиц бронетехники.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Их принятие может привести к отмене намеченных на осень парламентских выборов.

Независимый антикоррупционный центр сообщил о пропаже во Львове направленной из США гуманитарной помощи на сумму около $1 млн.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

ВСУ за прошедшие сутки пытались наступать на донецком, краснолиманском, запорожском и южнодонецком направлениях, все атаки отражены, сообщил Конашенков. В ходе боев противник потерял более 400 военнослужащих, 2 танка, другую бронетехнику и артиллерийские вооружения.

С утра в среду, добавил он, ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия на ореховском направлении, провели массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками, но российские войска удержали позиции. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих, добавил представитель Минобороны.

На купянском направлении российские войска в результате успешных наступательных действий заняли более выгодные позиции, уничтожив при этом более 130 военнослужащих ВСУ, танк, другую бронетехнику и различные артиллерийские вооружения противника.

На краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка (ЛНР), продвижение составило до 3 км по фронту и 2,7 км в глубину обороны противника, сообщил Конашенков.

Зерновая сделка

Киевские власти, прикрываясь зерновой сделкой, использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности. Он указал на видеоролики, размещенные самими украинцами в социальных сетях. "Из этих роликов видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника на якобы зернохранилищах портовых объектов, которые Украина <...> под прикрытием черноморской сделки и в ее нарушение использовала в военных целях", - сказал дипломат.

Участники заседания Совета Украина - НАТО "осудили решение России выйти из черноморской зерновой инициативы", однако не выдвинули каких-либо конкретных предложений по поддержке украинского аграрного экспорта. В принятом ими заявлении говорится лишь, что "государства НАТО будут наращивать поддержку Украины и повышать свою бдительность", а также выражается поддержка "усилий Турции и других государств - членов альянса, включая Болгарию и Румынию, по оживлению зерновой сделки".

Страны НАТО заявили также о наращивании "наблюдения и разведки в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолетов и беспилотников". В заявлении утверждается, что "новая российская зона повышенной военной опасности в Черном море затрагивает эксклюзивную экономическую зону Болгарии, что порождает новые риски ошибок в расчетах и эскалации, а также серьезно подрывает свободу навигации".

Санкции против России и Белоруссии

Комитет постоянных представителей при ЕС ("Корепер") согласовал продление антироссийских санкций еще на шесть месяцев за якобы имеющее место нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.

Также "Корепер" согласовал ужесточение ограничительных мер в отношении Белоруссии. По сообщению испанского председательства в Совете ЕС, меры, принятые "ввиду ситуации в Белоруссии и причастности Белоруссии к российской агрессии против Украины", подразумевают "включение в [санкционные] списки физических и юридических лиц".

В то же время послам не удалось договориться о введении ограничений на импорт белорусских калийных удобрений, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Военное положение

Президент Украины внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток считая с 18 августа.

По утверждению украинского издания "Страна", новое продление "закроет вопрос" с осенними парламентскими выборами, так как во время действия военного положения они пройти не могут. Издание также обращает внимание, что еще одно продление на 90 дней после 15 ноября сделает невозможным и проведение президентских выборов: несмотря на то что они должны состояться в конце марта, вовремя начать кампанию уже не получится.

Запрет чиновникам выезда за границу

Украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда за границу всех чиновников и депутатов без особого разрешения, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, "по сути, теперь [глава офиса президента] Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов".

Перед этим депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада не смогла провести голосование по вопросам, внесенным в повестку дня, из-за того, что в зале отсутствовали свыше 180 депутатов от правящей партии "Слуга народа". На видео, размещенном в Telegram-канале Геращенко, она отметила, что в зале присутствовало лишь порядка 70 представителей правящей партии, остальные "слуги" не доехали из "командировок".

На днях разгорелся скандал вокруг зампредседателя комитета Верховной рады по национальной безопасности, депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, который выписал себе служебную командировку в Польшу, а сам отправился на Мальдивы.

Заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются".

Пропажа помощи

Гуманитарная помощь на 34 млн гривен ($0,92 млн), отправленная американскими волонтерами, прибыла во Львов и после этого бесследно исчезла, сообщил Независимый антикоррупционный центр NGL.media ("Наши деньги. Львов") на основании проведенного расследования.

"Речь идет о реальном случае исчезновения около 10 тыс. тактических аптечек общей стоимостью 33,6 млн гривен, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ. Как выяснили NGL.media, в этой таинственной истории отчетливо проступают следы Львовской областной военной администрации и некоторых благотворительных фондов, с которыми она работает", - говорится в сообщении на сайте центра.