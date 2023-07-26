БЛА Reaper проамериканской коалиции опасно сблизился с двумя истребителями ВКС РФ в Сирии

Российскими пилотами зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с истребителями Су-35 и Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"В 07:34 26 июля на высоте 6 200 м в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России", - сказал Гуринов.

По его словам, российскими пилотами было вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей.

По данным Гуринова, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано 14 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и двумя парами истребителей "Тайфун" "коалиции".

Замглавы ЦПВС информировал, что со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Провокационные полеты

США дезинформируют мировую общественность, необоснованно обвиняя российскую сторону в якобы опасных сближениях своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, заявил Гуринов.

"США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", - заявил Гуринов.

В частности, он напомнил, что 25 июля американская сторона распространила в СМИ необоснованные обвинения в отношении российских пилотов, якобы допустивших "опасное сближение" с БЛА проамериканской коалиции. "Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата коалиции в данном районе носил исключительно провокационный характер, так как не был деконфликтован. С учетом четырехкратной разницы в скорости полета БпЛА MQ-9 и российского Су-34 визуальный контакт был кратковременным и не позволял избежать опасного сближения", - подчеркнул контр-адмирал.

Гуринов отметил, что российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции".

Представитель ЦПВС напомнил, что ВКС России выполняют плановые полеты в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики в пределах зоны, заявленной в Меморандуме 2016 г. о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии между Россией и США. В то время как опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации проамериканской коалиции, осуществляющей полеты в нарушение протоколов деконфликтации.