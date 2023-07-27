Активность ВСУ на правобережье Днепра снизилась после уничтожения склада ГСМ на Херсонщине

Врио губернатора региона Владимир Сальдо отметил, что полностью попыток переправить мелкие группы на левый берег Вооруженные силы Украины не прекратили

ГЕНИЧЕСК, 27 июля. /ТАСС/. Уничтожение крупнейшего склада горюче-смазочных материалов под Бериславом привело к снижению активности перемещений транспорта и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в четверг ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Сальдо 19 июля сообщил, что бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских войск у села Львово под Бериславом. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска ВСУ на правобережье Днепра.

"После этого снизилась активность перемещений транспорта и военной техники противника на правой стороне", - сказал Сальдо.

Он отметил, что полностью попыток переправить мелкие группы на левый берег ВСУ не прекратили. "Для этого им много топлива не нужно. Тем более что рейсы их лодок чаще всего в один конец - на левый берег или до середины реки, без возврата назад", - отметил Сальдо.