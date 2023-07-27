Группировка войск "Юг" успешно отразила атаки штурмовых групп ВСУ на трех направлениях

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что в районе села Ивано-Дарьевка артиллерия уничтожила боевую машину пехоты атакующего противника

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, александро-калиновском и соледаро-артемовском направлениях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском, александро-калиновском и соледаро-артемовском направлениях", - сказал Астафьев.

По его данным, артиллерия в районе села Ивано-Дарьевка уничтожила боевую машину пехоты атакующего противника. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab в районе поселка Дылеевка и города Северска, 155-мм самоходная гаубица М109 Paladin в районе города Красногоровки, а также гаубицы Д-30, Д-20 и 120-мм миномет в районах населенных пунктов Карловка, Уманское и Авдеевка.

Кроме того, артиллерийские расчеты соединения группировки уничтожили пикап и ДОТ противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.

По данным Астафьева, экипажи вертолетов армейской авиации поразили цели в районах сел Клещеевка и Андреевка. Штурмовой авиацией были нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника в районах сел Курдюмовка, Богдановка, Авдеевка и Майорское.