27 июля, 05:04,
обновлено 27 июля, 05:14

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном вопросы глобальной и региональной безопасности

В Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в КНДР обменялся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян был принят Председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в четверг Шойгу также примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичКНДРРоссияКим Чен Ын
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