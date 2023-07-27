В Херсонской области сообщили об уничтожении минометного расчета и позиции ВСУ

По словам представителя экстренных служб региона, противник суммарно понес потери в живой силе 32 убитыми и 28 ранеными

ГЕНИЧЕСК, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили минометный расчет и позицию украинской армии на херсонском направлении, а также место временной дислокации противника в островной зоне и позицию на каховском направлении. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, в районе н. п. Никольское. Позиция одного из вооруженных формирований Украины, в районе н.п. Антоновка", - сообщили в экстренных службах.

Также в островной зоне было уничтожено место временной дислокации украинской армии, на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ. Противник суммарно понес потери в живой силе: 32 убитыми и 28 ранеными. Выведены из строя две единицы автомобильной техники.