Комитет СФ по обороне поддержал закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет

Инициатива предполагает, что с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена, при этом повышение не будет поэтапным

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал сенаторам на пленарном заседании в пятницу одобрить закон об повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Об этом сообщил в четверг член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, поддержал ли комитет предложенный закон. Документ предполагает, что с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена, при этом повышение не будет поэтапным.

Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно.