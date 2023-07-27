27 июля, 10:58,
обновлено 27 июля, 11:08

МО РФ сообщило, что Россия заняла более выгодные позиции в ходе наступления в ЛНР

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск заняли более выгодные позиции, продолжая наступление западнее Куземовки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, заняли более выгодные позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики. "Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков.

  

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