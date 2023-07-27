МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Подразделения российской группировки "Центр" на краснолиманском направлении отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями, отражена атака противника в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.

По его данным, "в ходе боя уничтожено более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также автомобиль".