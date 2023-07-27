27 июля, 10:59,
обновлено 27 июля, 11:11

МО РФ сообщило об ударах по аэродромам ВСУ и местам хранения западного оружия

Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Запада. Цель ударов достигнута, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказал он. 

© Информационное агентство ТАСС
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