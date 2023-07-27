27 июля, 10:59

МО РФ сообщило, что цель ударов ВС РФ по аэродромам и складам ВСУ достигнута

Цель ударов ВС РФ по аэродромам и складам ВСУ достигнута, назначенные объекты поражены - МО. 

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