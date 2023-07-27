МО РФ сообщило о продвижении с 23 июля до 12 км по фронту на краснолиманском направлении

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские войска с 23 июля продвинулись на краснолиманском направлении до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины в районе Сергеевки ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12 километров по фронту и 3 километра в глубину обороны противника", - сказал Конашенков.