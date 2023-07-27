27 июля, 11:01,
обновлено 27 июля, 11:12

МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отбили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе у Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики. Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 210 военнослужащих, танк, 7 боевых машин пехоты, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, уточнил Конашенков. 

© Информационное агентство ТАСС
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