МО РФ сообщило о срыве четырех атак ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские военные за последние двое суток сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, уничтожены более 120 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Кроме того, за последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожены более 120 украинских военнослужащих, 2 танка, 4 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль "Козак", - сказал он.