МО РФ сообщило о перехвате за сутки пяти снарядов HIMARS

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за сутки 5 снарядов HIMARS ("Хаймарс"), уничтожили 20 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Вершина Вторая, Токмак и Малые Щербаки Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5 291 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 966 танков и других боевых бронированных машин, 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 920 единиц специальной военной автомобильной техники.