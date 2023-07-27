МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 280 военных и 25 танков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков, 10 боевых машин пехоты, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, а также 2 гаубицы FH70 производства Великобритании", - сказал он.