27 июля, 11:05,
обновлено 27 июля, 11:16

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 280 военных и 25 танков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков, 10 боевых машин пехоты, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, а также 2 гаубицы FH70 производства Великобритании", - сказал он. 

© Информационное агентство ТАСС
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