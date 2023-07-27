МО РФ сообщило об отражении атаки морпехов ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив до 16 бойцов противника. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также 2 боевые бронированные машины", - сказал он.

По данным Конашенкова, также поражены живая сила и техника противника в районах Угледара и Макаровки в ДНР, в районе Старомайорского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.