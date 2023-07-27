Добровольцам отряда "Кубань", вернувшимся из зоны СВО, вручили госнаграды

Торжественная церемония состоялась по случаю первой годовщины формирования отряда

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Добровольцам казачьего отряда "Кубань" (БАРС-16), участвовавшим в специальной военной операции, вручили госнаграды. Торжественная церемония состоялась по случаю первой годовщины формирования отряда на территории специального учебного центра "Кубань", сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова.

"На торжественном построении казакам вручили медали "За отвагу" и "За заслуги перед Отечеством" I и II степени с мечами, десятки орденов "Службою и храбростью", "За доблесть", медали "За заслуги" II степени Луганской Народной Республики и свыше 60 ведомственных знаков отличия. Также 15 казаков-добровольцев были отмечены орденскими знаками "За Веру, Кубань и Отечество" I, II степени и нагрудными наградными крестами "За заслуги перед кубанским казачеством", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие почти 180 участников СВО, атаманы районных казачьих обществ, казаки, которые проходят подготовку перед отправкой в зону СВО. Они возложили цветы к монументу погибшим представителям отряда, почтили их память минутой молчания. Завершил церемонию награждения праздничный концерт с участием заслуженных артистов театров и кино из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Сегодня исполнился год с момента формирования казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" (БАРС-16). Свыше 170 человек в нем отмечены государственными наградами, в том числе орденами Мужества, медалями "За отвагу", почти 150 казаков уже представлены к наградам, сотни награждены войсковыми орденскими знаками за проявленный героизм", - привели в пресс-службе слова Власова.

Боевые задачи в зоне СВО выполняют более 5,8 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.