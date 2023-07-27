Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об обеспечении войск ОДКБ

Согласно пояснительной записке, соглашение направлено на совершенствование правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения войск ОДКБ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, соглашение направлено на совершенствование правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения войск ОДКБ "при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки".

Согласно тексту, группировки войск ОДКБ обеспечиваются вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами сторонами соглашения самостоятельно за счет собственных средств, а также средств, выделяемых в рамках межгосударственных программ, и за счет помощи, которую страны ОДКБ могут оказывать друг другу. Единые подходы к организации такого обеспечения будут определяться Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ. Соглашением предусмотрено оказание сторонами помощи друг другу при обеспечении войск с последующей компенсацией.

Отдельные статьи соглашения посвящены медицинскому обеспечению коллективных сил. Указано, что для оказания медицинской помощи раненым и больным формирований войск и их лечения "используются медицинские подразделения и медицинские организации" оборонных ведомств сторон. В случае их отсутствия помощь будут оказывать медорганизации "независимо от ведомственной принадлежности".

В законопроекте о ратификации указано, что в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ на территории РФ оказание медицинской помощи раненым и больным осуществляются военно-медицинскими организациями Минобороны России.