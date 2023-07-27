В мероприятиях Дня ВМФ в Петербурге, Новороссийске и Тартусе задействуют более 45 кораблей

Почти 30 кораблей и вспомогательных судов обеспечения подготовили к участию в главном военно-морском параде специалисты Кронштадтского морского завода

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 45 судов и кораблей, построенных и спроектированных на предприятиях основного поставщика российского флота - Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) - примут участие в мероприятиях Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в корпорации.

"Более 45 кораблей и судов <...> примут участие 30 июля в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России. <...> В акваториях Кронштадта, Санкт-Петербурга, Владивостока, Балтийска, Североморска, Новороссийска, Каспийска, а также Тартуса (Сирия) можно будет увидеть надводные корабли, подводные лодки и вспомогательные суда, построенные и спроектированные в 13 обществах Группы ОСК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале корпорации.

Отмечается, что почти 30 кораблей и вспомогательных судов обеспечения подготовили к участию в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге специалисты Кронштадтского морского завода (входит в ОСК).

Конструкторские бюро группы ОСК строят и разрабатывают практически все боевые корабли для ВМФ России и на экспорт.