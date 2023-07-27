Безуспешные атаки ВСУ, зерно для Африки и жалобы Зеленского. Ситуация вокруг Украины

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, заявил о готовности России в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна.

Вооруженные силы Украины не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков запорожского направления, где в последние дни активизировались боевые действия, заявил президент РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие помощи со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях вокруг Украины.

Успеха не имели

ВСУ не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков запорожского направления, где в последние дни активизировались боевые действия, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что при последней атаке ВСУ понесли значительные потери - свыше 200 человек. "К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная - в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника", - сказал Путин, добавив, что ВСУ также потеряли значительное количество боевой техники - 26 танков и 13 бронемашин.

По словам главы государства, так называемое широкомасштабное контрнаступление началось с 4 июня, "это очевидный факт", и о нем говорит в том числе задействование стратегических резервов ВСУ.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отбили девять атак ВСУ на донецком направлении, в том числе у Авдеевки и Марьинки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За последние двое суток были сорваны четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, а также были отбиты две атаки ВСУ - на южнодонецком и краснолиманском направлениях, добавил он. За сутки противник на всех направлениях потерял в общей сложности более 800 бойцов.

Кроме того, ВС РФ за сутки нанесли удары по аэродромам ВСУ, местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Запада. В Хмельницкой области были уничтожены склады авиационного топлива ВСУ, сообщил Конашенков.

Военное положение

Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток, сообщил депутат Ярослав Железняк, отметив, что это уже восьмое продление.

Продление военного положения в стране на такой срок означает отмену парламентских выборов на Украине, которые должны состояться в октябре.

Зерно должно вернуться

ООН работает над возвращением на глобальные рынки продовольствия как с Украины, так и из России, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность возобновления зерновой сделки без России. "Мы будем задействовать все контакты со всеми сторонами - Турцией, Украиной, Россией и другими странами, имеющими отношение с точки зрения мировых рынков, с целью восстановления черноморской зерновой инициативы", - добавил он.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, напомнил о том, что ни одно из условий РФ по зерновой сделке выполнено не было. Кроме того, почти за год в рамках зерновой сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, а на африканские страны пришлось менее 3% от общего объема - меньше 1 млн т. Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, указал российский лидер, пообещав обеспечить также бесплатную доставку.

Мнение Херша

Официальные лица в США считают, что правительство Украины является самым коррумпированным в мире, при этом у ее президента Владимира Зеленского нет дальнейшего плана действий, написал американский публицист Сеймур Херш, высказав мнение, что "поддержка Зеленского со стороны [президента США Джо] Байдена может определяться только тем, что Зеленский знает Байдена".

Украина, уверен Херш, не сможет отобрать у России территории, на которые претендует. "Реальность в том, что баланс сил в войне установился. Путин получил то, что хотел: доступ в Крым и четыре украинские области. <...> Украина их не контролирует и не сможет вернуть", - привел журналист слова своего источника в американских официальных кругах.

Сославшись на данные американской разведки, Херш сообщил, что Украина использовала зерновую сделку, чтобы вывозить через Одессу наркотики и нефть.

Жалобы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие "конкретной помощи" Киеву со стороны бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Как сообщила газета Globo, Зеленский хочет от президента Бразилии, чтобы тот "собрал Латинскую Америку" и дал возможность украинской стороне "встретиться и поговорить" с представителями этих государств, так как для украинского лидера важно добиться поддержки стран латиноамериканского региона, в частности Бразилии, которую он хотел бы посетить.

Кроме того, Киев хотел бы рассчитывать на серьезную гуманитарную помощь от Бразилиа, в том числе в разминировании. Вместе с тем Зеленский признает, что попытки добиться от действующей бразильской администрации военной помощи Украине обречены на провал. Также, по его мнению, Бразилиа могла бы поспособствовать возобновлению зерновой сделки.

ПЦУ и календарь

Так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новый календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря, сообщил глава ПЦУ Епифаний (Думенко). Ранее смену церковного календаря утвердил Архиерейский собор. Он состоялся 24 мая в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры, до 31 декабря 2022 года находившейся в аренде у канонической Украинской православной церкви.