Самолеты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, БЛА коалиции за сутки 15 раз нарушили протоколы деконфликтации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции", - сказал он.

Как отметил замглавы ЦПВС, беспилотные летательные аппараты (БЛА) международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 15 раз за прошедшие сутки нарушили протоколы деконфликтации.

"США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", - заключил Гуринов, подчеркнув, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует авиация коалиции, осуществляющая полеты в нарушение воздушного пространства Сирии и протоколов деконфликтации.