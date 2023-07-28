Силы Черноморского флота уничтожили ракетами судно-мишень на западе Черного моря

В учении задействовали ракетные катера "Ивановец" и "Р-60", а также истребители Су-30СМ морской авиации ЧФ и расчеты БРК "Бал"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Силы Черноморского флота (ЧФ) в составе ракетных катеров, истребителей и расчетов береговых ракетных комплексов (БРК) отработали в западной части Черного моря уничтожение судна-мишени с помощью ракет. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по ЧФ.

"В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с выполнением ракетных стрельб по судну-мишени в акватории Черного моря. В ходе учения были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования "Уран", а также ракет морского и воздушного базирования "Москит" и Х-31А соответственно по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В отделе отметили успешное выполнение стрельб и добавили, что боевые части ракет в расчетное время поразили судно-мишень прямыми попаданиями.

В учении были задействованы ракетные катера "Ивановец" и "Р-60", истребители Су-30СМ морской авиации ЧФ и расчеты БРК "Бал".