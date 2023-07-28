ВМФ России и ВМС Китая приступили к третьему совместному патрулированию в Тихом океане

Российские и китайские моряки отработают, в частности, плавание в составе различных строев, а также организацию всех видов обороны отряда

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские и китайские боевые корабли приступили к третьему совместному патрулированию в акватории Тихого океана. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил [Народно-освободительной армии] Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. После выхода кораблей ВМФ России и ВМС [Народно-освободительной армии] Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту", - сообщили там.

Как уточнили в отделе, в ходе патрулирования российские и китайские моряки отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, а также будут решать противолодочные задачи. Кроме того, участники патрулирования проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли сторон.

"Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - пояснили в ТОФ.

Со стороны ВМФ России в патрулировании задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая - эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". С экипажами кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации ТОФ и авиации НОАК.

26 июля Министерство обороны КНР сообщило, что ВМС НОАК и ВМФ РФ в ближайшее время проведут совместное патрулирование в западной и северной частях Тихого океана. Патрулирование "не направлено против третьих сторон и не связано с текущей международной и региональной ситуацией", оно пройдет согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, говорится в сообщении на сайте ведомства.