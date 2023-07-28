28 июля, 03:16,
обновлено 28 июля, 03:31
Военная операция на Украине

МО сообщило, что средства ПВО пресекли попытку атаки Киева по объектам в Подмосковье

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать объекты в Московской области, в результате пострадавших и разрушений нет. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате попытки террористической атаки Киева пострадавших и разрушений нет.

Ранее о попытке атаки вражеского беспилотника в ночь на пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

24 июля Минобороны России сообщало, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты в Москве. Тогда в результате пресеченной террористической атаки Киева пострадавших не было. 

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