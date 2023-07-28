РФ впервые представила экспортный вариант автоматизированной системы управления "Набат"

Система с помощью элементов искусственного интеллекта обрабатывает информацию из различных источников и выдает советы для принятия решений должностными лицами, а также доводит информацию до исполнителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" впервые представила в рамках своей экспозиции на саммите Россия - Африка экспортный вариант автоматизированной системы управления, связи и оповещения "Набат". Система с помощью элементов искусственного интеллекта обрабатывает информацию из различных источников и выдает советы для принятия решений должностными лицами, а также доводит информацию до исполнителей.

Как сообщил ТАСС представитель компании-разработчика ООО "Лотес ТМ" Юрий Сидорин, комплекс вобрал в себя опыт разработки систем автоматизации управления и связи для Вооруженных сил РФ и органов охраны правопорядка.

"Программно-технический комплекс автоматизации, оповещения и связи "Набат" позволяет получать информацию от различных источников, обрабатывать ее с элементами искусственного интеллекта и вырабатывать советы для принятия решений должностными лицами. На экспорт систему представляем впервые. Оформлены все разрешительные документы", - сказал он.

Решение базируется на анализе поступающей информации от различных источников: внешних, ведомственных, локальных. Система является полностью российской разработкой, обладает свойствами масштабируемости, интегрируемости, защищенности. Может быть представлена в стационарном и мобильном вариантах.

В России комплексная система управления уже используется на производственных предприятиях, в медицинских центрах, в метрополитене, на транспортных узлах и в аэропортах.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.