Совфед одобрил закон, кратно увеличивающий штрафы за неявку в военкомат по повестке

В частности, штраф за неявку без уважительной причины в указанные время и место составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, документ в том числе в 10 раз увеличивает верхнюю границу штрафа за неявку в военкомат по повестке.

Поправки вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Так, штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет, составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей (в настоящее время установлен штраф от 500 до 3 тыс. рублей).

За несообщение гражданином в установленном порядке в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 3 тыс. рублей).

За несообщение гражданином сведений о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в установленный законом срок устанавливается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 3 тыс. рублей).

Штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей будет грозить за несообщение гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства или месту пребывания.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.