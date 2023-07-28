СФ одобрил увеличение штрафов за уклонение от медосмотра при постановке на воинский учет

В частности, за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет, а также от медицинского обследования по направлению призывной комиссии устанавливается штраф в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, документ в том числе многократно увеличивает штрафы за уклонение от медицинского обследования при постановке граждан на воинский учет.

Так, за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет, а также от медицинского обследования по направлению призывной комиссии устанавливается штраф в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. В настоящее время за эти правонарушения предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Кроме того, закон увеличивает штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (по действующему законодательству от 500 до 3 тыс. рублей).

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.